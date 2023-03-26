Екатерина Климова в эффектном платье обнажила идеальные ножки на премии: все ахнули от такой красоты

Екатерина Климова уже давно стала популярной персоной. Она много лет снимается в кино. В свои 45 лет актриса прикладывает усилия, чтобы выглядеть молодо. Однако мама четверых детей не перестает заниматься фигурой. Она продолжает блистать на светских раутах в броских образах. Звезда на этот раз посетила премию АПКиТ.
На публике Климова появилась в роскошном платье вишневого цвета со шлейфом и открытыми плечами. Актриса продемонстрировала изящную шею. Потом она оголила точеные ножки с четким рельефом. Екатерина покрасовалась на публике. Она кокетливо теребила подол своего вечернего наряда.
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«Это я, вчера на премии. Мероприятие запомнилось масштабом, шикарными нарядами и приятными встречами с горячо любимыми коллегами кинематографистами. Спасибо «Ассоциации Продюсеров Кино и Телевидения» за честь вручить спецприз «Триикс Медиа». Это был яркий и вдохновляющий вечер!» – рассказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Екатерина. Многие осыпали комплиментами многодетную маму.