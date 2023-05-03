«Лежит, кряхтит маленький»: 40-летняя Надежда Ангарская стала мамой во второй раз

Надежда Ангарская в феврале этого года вышла замуж. Она доказала, что свое счастье можно обрети в любом возрасте. А потом актриса объявила, что беременна. Недавно ее положили в в роддом. С поклонниками она делилась своими переживаниями. А 3 мая звезда объявила, что родила сына.
Прям из палаты Надежда вышла на связь. Она выглядела даже не сильно уставшей. ребенка актриса показывать не стала, но рассказала, что пережила.
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«Ну что, ребят, по мне не скажешь, что матушка только что родила! Но это так! Лежит там, кряхтит маленький. Вот я еще полтора часа полежу и возьму его на ручки. Нет, я его уже брала на ручки, просто вам его показать не могу. Короче, все чудеса этого процесса я испытала на себе вновь, но это того стоит», — сказала звезда.
Напомним, Ангарская уже была замужем в 2013-2019 годах — за композитором из Иордании. От первого брака у нее есть 7-летний сын Давид.