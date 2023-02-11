Надежда Ангарская вышла замуж во второй раз

Надежда Ангарская

Надежда Ангарская. Фото: соцсети

Торжество прошло скромно, по-семейному.

40-летняя звезда Comedy Woman Надежда Ангарская призналась своим подписчикам в социальной сети, что вышла замуж. Радостное событие в жизни комедиантки произошло еще 8 февраля, но она не стала устраивать пышного праздника, ограничившись домашними посиделками с близкими.

11 февраля беременная артистка выложила в социальную сеть несколько видео с семейного торжества, на которых уже называет своего возлюбленного Николая Федчука мужем, ну и, соответственно, шутит на тему их брака.

Ранее Надежда рассказала, как познакомилась с будущим мужем, и рассекретила пол их ожидаемого ребенка. Совет да любовь!

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Напомним, Ангарская уже была замужем в 2013-2019 годах – за композитором из Иордании. От первого брака у нее есть 7-летний сын Давид.

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