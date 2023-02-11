Надежда Ангарская вышла замуж во второй раз

40-летняя звезда Comedy Woman Надежда Ангарская призналась своим подписчикам в социальной сети, что вышла замуж. Радостное событие в жизни комедиантки произошло еще 8 февраля, но она не стала устраивать пышного праздника, ограничившись домашними посиделками с близкими.

11 февраля беременная артистка выложила в социальную сеть несколько видео с семейного торжества, на которых уже называет своего возлюбленного Николая Федчука мужем, ну и, соответственно, шутит на тему их брака.