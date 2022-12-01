Надежда Ангарская: как из кавээнщицы стала звездой Comedy Woman, похудела на 40 кг и от кого ждет второго ребенка

Надежда Ангарская стала знаменита на всю страну благодаря шоу Comedy Woman. Она вошла в золотой состав проекта и смогла быстро покорить сердца телезрителей своей харизмой и сильным вокалом. Как сложился творческий путь артистки от КВН до телевидения, и от кого сейчас она ждет второго ребенка, ведь с мужем развелась еще в 2019 году - читайте далее.

Надежда Ангарская: детство, родители

Надежда Викторовна Ангарская родом из города Мирный. На свет она появилась 30 ноября 1982 года, ее отец был электрослесарем, мать – инженер-электрик. Когда девочке исполнилось 5 лет, семья переехала в Нерюнгри, Надя пошла в школу и увлеклась пением.