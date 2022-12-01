Надежда Ангарская: как из кавээнщицы стала звездой Comedy Woman, похудела на 40 кг и от кого ждет второго ребенка

Надежда Ангарская стала знаменита на всю страну благодаря шоу Comedy Woman. Она вошла в золотой состав проекта и смогла быстро покорить сердца телезрителей своей харизмой и сильным вокалом. Как сложился творческий путь артистки от КВН до телевидения, и от кого сейчас она ждет второго ребенка, ведь с мужем развелась еще в 2019 году - читайте далее.
Надежда Ангарская: детство, родители
Надежда Викторовна Ангарская родом из города Мирный. На свет она появилась 30 ноября 1982 года, ее отец был электрослесарем, мать – инженер-электрик. Когда девочке исполнилось 5 лет, семья переехала в Нерюнгри, Надя пошла в школу и увлеклась пением.
Надежда Ангарская в детстве. Фото: соцсети
В юные годы девочка стала петь в хоре, часто выступала на музыкальных концертах, конкурсах и фестивалях, а также стала играть в 1997 году в команде КВН «Дежа Вю». По окончании школы Ангарская уехала покорять Москву – хотела стать актрисой. Притом что она прошла отборочные испытания, она вдруг передумала и вернулась на родину. здесь она поступила в Якутский госуниверситет и окончила его в 2004 году, став дипломированным технических специалистом.
Надежда Ангарская: КВН
В университете Ангарская продолжила играть в КВН, в 2005 году она смогла дважды стать «Мисс КВН» в лиге «Азия», а в 2006 году на играл лиги «Сибирь» повторила успех.
Надежда Ангарская в КВН. Фото: соцсети
Команда «Дежа Вю» попала в Высшую лигу КВН на 12 год своего существования. В 2010 году на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале сибиряки получили приз «Малый КиВиН в светлом».
Ангарская в команде была настоящим лидером и человеком на все руки – не только с блеском отыгрывала сценки, но и исполняла вокальные номера. Сама Надежда в основное время трудилась в Нерюнгри преподавателем вокальной студии гуманитарного колледжа. Благодаря КВН об Ангарской узнала широкая публика, и вскоре ей выпал шанс проявить себя на сцене в новом проекте – Надежду пригласили в Comedy Woman.
Надежда Ангарская: Comedy Woman
Правда, от приглашения стать актрисой Comedy Woman Ангарская поначалу отказалась. Поскольку вместе с «Дежа Вю» строила большие планы на сезон. Когда девушку ангажировали в комедийные проект снова, она все-таки согласилась. И в 2010 году переехала в Москву.
Надежда Ангарская в Comedy Woman. Фото: соцсети
В коллектив Comedy Woman Ангарская влилась легко, но сама работа была для нее настоящим испытанием – съемки часто длились от рассвета до заката, артистка пребывала на площадке в гриме и на каблуках, много переодевалась, ведь за смену приходилось менять по нескольку разных образов.
Надежда Ангарская в Comedy Woman. Фото: соцсети
Какой бы ни примерила Ангарская в Comedy Woman образ – уборщицы со шваброй, оперной дивы или властной жены, зрители впадали в восторг. К тому же, Надежда исполняла вокальные номера, и ее голос покорил многих россиян, а саму звезду именовали профессиональной певицей из Якутии. Своей известностью в широких кругах Ангарская обязана как раз женскому комедийному шоу.
Надежда Ангарская в Comedy Woman. Фото: соцсети
Ангарская проработала в Comedy Woman до его закрытия в 2019 году. Официально проект назвали замороженным, однако в 2020 году уже объявили о его окончательном закрытии.
Надежда Ангарская: музыка
Музыкой Ангарская начала заниматься еще в Нерюнгри. Она сколотила группу «КарТуш», с которой давала концерты с программой To Be a Woman, выступала на корпоративах и неплохо зарабатывала.
Надежда Ангарская выступает на корпоративах. Фото: соцсети
В 2017 году Надежда выпустила мини-альбом «Кукла», на одноименную песню сняла клип. Также среди поклонников творчества актрисы и певицы популярна ее композиция «Я просто женщина».
Надежда Ангарская: другие проекты
В 2018 году Ангарская презентовала свое сольное музыкальное шоу Stories, представляющее собой микс из песен, стендап-монологов и шуток.
В том же году впервые Надежда поучаствовала в озвучании. Ее голосом говорит цыганка Лилит в мультфильме «Снежная королева: Зазеркалье».
Надежда Ангарская в шоу "Последний герой". Фото: соцсети
В 2020 году звезда юмора вошла в состав шоу «Последний герой. Зрители против звезд», съемки которого проходили на Филиппинах. Ангарская проявила себя очень активным и целеустремленным игроком, не боялась испытаний и демонстрировала стойкость. Это ей и помогло в итоге стать победителем шоу. Наградой стала квартира в Москве. Которую, к слову, она вскоре продала.
В 2021 году Ангарская вновь пришла на шоу. В этот раз сезон назывался «Чемпионы против новичков», но Надежда добровольно покинула проект в середине, отдав свое место ранее выбывшему участнику Роману Никкелю.
Поучаствовала Ангарская и в другом популярном проекте – шоу «Фактор страха». Артистка снималась в нем в 2021 году. Периодически звезда становилась судьей в ток-шоу «Модный приговор» на Первом канале и помогала его героиням преображаться.
Надежда Ангарская в шоу "Модный приговор". Фото: соцсети
В начале 2022 года на телеканале «Россия-1» Ангарская приняла участие в шоу «Возможно все!», выступая вместе с другими известными комиками. Также вскоре на экраны вышел проект «Страна талантов», и там Надежда стала членом жюри.
Надежда Ангарская: личная жизнь
Первым мужем Надежды Ангарской стал иорданец Раед Бани. Они познакомились в соцсетях, когда мужчина, послушавший песни в ее исполнении, одарил звезду комплиментами – завязалось общение.
Надежда Ангарская и Раед Бани. Фото: соцсети
Через два месяца Ангарская полетела к бойфренду в Иорданию, познакомилась с его семьей. Свадьбу пара сыграла в 2013 году. А через два года у них родился первенец, которого назвали Давидом.
Надежда Ангарская с сыном Давидом. Фото: соцсети
Однако, семья в 2019 году распалась – из-за сильнейшей ревности мужа Ангарская решила развестись. А в 2021 году встретила новую любовь. Ей оказался тренер Николай Федчук, к которому артистка водила сына на футбол. И в ноябре 2022 года стало известно, что звезда юмора ждет второго ребенка.
Надежда Ангарская: похудение
Певица всегда была женщиной в весе, всю жизнь боролась с пышностью и мечтала о модельных пропорциях. Экстремально похудеть она смогла дважды за последнее время – когда перебралась в Москву, то потеряла 35 кг, а затем после развода.
Надежда Ангарская до похудения. Фото: соцсети
Трехзначная цифра на весах ее не устроила, и она обратилась к профессиональному инструктору за тренировками, а также села на диету. Следить за весом она продолжила уже после свадьбы – врачи предупреждали, что забеременеть она не сможет. У нее получилось все – и похудеть, и стать мамой. Но после родов она снова набрала.
В 2020 году Ангарская снова похудела. Она добилась стабильного веса в 95 кг при росте 178 см. Секрет успеха артистка не скрывает: это физическая активность, отказ от еды после 18 ч, 10 тысяч шагов в день.
Надежда Ангарская после похудения. Фото: соцсети
Надежда Ангарская сегодня
В настоящее время Ангарская ждет второго ребенка. Она призналась в соцсетях, что не была готова к такому событию в жизни, все получилось спонтанно. Спорт она поставила на паузу и пристально занимается здоровьем.