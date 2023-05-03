Дети остались с няней? Галкин* не поехал с Пугачевой в Россию, укатив на морское побережье в Португалию

А вот Галкин* все это время гастролировал. Он делал перерыв в три дня, чтобы свозить детей в Диснейленд в Париже. А вот 3 мая юморист оказался в Португалии. Он снял видео, на котором красовался на фоне моря и пальм. Артист не стал отменять концерт.

«Погода, цвет неба, цвет воды! Это я в Португалии! Дорогие друзья, сегодня вечером концерт! До встречи на концерте», — сказал он.

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