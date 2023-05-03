Дети остались с няней? Галкин* не поехал с Пугачевой в Россию, укатив на морское побережье в Португалию

Алла Пугачева многих удивила, когда в 2022 году уехала в Израиль с детьми Лизой и Гарри. До недавнего времени она находилась в Тель-Авиве. Иногда певица виделась с друзьями, но основное время посвящала воспитанию двойняшек. Однако 3 мая она тайно прилетела в Москву. Об этом сообщила ее помощница.
А вот Галкин* все это время гастролировал. Он делал перерыв в три дня, чтобы свозить детей в Диснейленд в Париже. А вот 3 мая юморист оказался в Португалии. Он снял видео, на котором красовался на фоне моря и пальм. Артист не стал отменять концерт.
«Погода, цвет неба, цвет воды! Это я в Португалии! Дорогие друзья, сегодня вечером концерт! До встречи на концерте», — сказал он.
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Отметим, что 30 апреля умер Вячеслав Зайцев, который не раз шил наряды для Пугачевой. А 2 мая ушел из жизни еще один кутюрье — Валентин Юдашкин, который дружил с певицей и ее мужем много лет. По всей видимости, артистка приехала, чтобы успеть на похороны друзей.
А вот Галкин* не стал прилетать в Россию. Поклонники удивились, что дети остались в Израиле. По всей видимости, они находятся с няней.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.