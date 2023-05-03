Алла Пугачева тайно прилетела в Москву накануне похорон Юдашкина и Зайцева

Алла Пугачева в 2022 году покинула Россию. Все это время она находилась в Израиле. Там певица растит двойняшек Лизу и Гарри. А вот ее муж Максим Галкин* продолжает активно гастролировать по миру. Накануне он прилетел в Португалию, где 3 мая даст концерт. А вот Примадонна тайно приехала в Москву.
В соцсетях сначала прошел слух, что Алла Борисовна приземлилась в аэропорту «Домодедово» - «частным бортом, без шума и помпы». А вскоре ее помощница Елена Чупракова подтвердила, что певица тайно вернулась в Россию.
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Многие сразу предположили, что артистка прилетела, чтобы успеть на похороны Вячеслава Зайцева, а также Валентина Юдашкина. Модельеры были с ней близкими. Однако Чупракова призналась, что ничего не знает о том, пойдет ли Пугачева на похороны.
«Я пока у нее даже не спрашивала еще», – заявила она, пишет ТАСС.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.