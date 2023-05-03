Алла Пугачева тайно прилетела в Москву накануне похорон Юдашкина и Зайцева

В соцсетях сначала прошел слух, что Алла Борисовна приземлилась в аэропорту «Домодедово» - «частным бортом, без шума и помпы». А вскоре ее помощница Елена Чупракова подтвердила, что певица тайно вернулась в Россию.

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Многие сразу предположили, что артистка прилетела, чтобы успеть на похороны Вячеслава Зайцева, а также Валентина Юдашкина. Модельеры были с ней близкими. Однако Чупракова призналась, что ничего не знает о том, пойдет ли Пугачева на похороны.

«Я пока у нее даже не спрашивала еще», – заявила она, пишет ТАСС.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.