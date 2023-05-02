Сергей Лазарев устроил детям отдых на море: Аня — маленькая непоседа, Никита — копия отца (фото)

Примечательно, что Лазарев на днях стал победителем шоу «Маска». Он разделил первое место с Димой Биланом. После этого певец устроил семейный отпуск. Он улетел в Турцию с детьми. Артист сделал трогательное селфи с наследниками. Если Никита просто улыбался, то его сестра продемонстрировала свои зубки.

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