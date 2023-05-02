Сергей Лазарев устроил детям отдых на море: Аня — маленькая непоседа, Никита — копия отца (фото)

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал одним из самых известных исполнителей в России. Дважды ему доводилось выступать на «Евровидении». В последние годы артист растит двоих детей — сына Никиту и дочку Анну. Он стремится уделять им все свободное время.
Примечательно, что Лазарев на днях стал победителем шоу «Маска». Он разделил первое место с Димой Биланом. После этого певец устроил семейный отпуск. Он улетел в Турцию с детьми. Артист сделал трогательное селфи с наследниками. Если Никита просто улыбался, то его сестра продемонстрировала свои зубки.
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Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды
Майские праздники Лазарев проведет на море. Он уже нежится на солнце с детьми. Никита сразу залез в бассейн. А вот Анна кривлялась, надев халатик, как меленькая леди.
«Думал, что на майские будет прохладно тут, но абсолютно комфортная погода! Дети уже купаются, а я просто наслаждаюсь теплым солнышком! Но скоро присоединюсь к ним в бассейне!» — написал Сергей.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что наследники артиста быстро растут. «Детишки-солнышки», «Какие большие», «Никита — ваша копия», «Дочка будет артисткой», — стали писать в Сети.
Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды