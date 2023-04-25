Сергей Лазарев поделился умилительными фото с четырехлетней дочкой: очаровательная блондинка

Обычно Сергей часто ездит на гастроли. Но ради детей он может даже на пару часов приехать в Москву. 25 апреля певец не забыл поздравить свою наследницу с праздником — Днем дочки. Он выложил трогательные фото с четырехлетней Анной. Кроха почти на всех фото сидит на руках у папы. Артист покупает ей платья и делает прически.

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