Сергей Лазарев поделился умилительными фото с четырехлетней дочкой: очаровательная блондинка

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он прославился на всю страну, завоевал большое количество наград. Поклонники с интересом следят за его жизнью. Несколько лет назад артист многих огорошил тем, что у него есть сын Никита. Потом он также представил всем дочку Анну. Теперь артист уже не прячет наследников.
Обычно Сергей часто ездит на гастроли. Но ради детей он может даже на пару часов приехать в Москву. 25 апреля певец не забыл поздравить свою наследницу с праздником — Днем дочки. Он выложил трогательные фото с четырехлетней Анной. Кроха почти на всех фото сидит на руках у папы. Артист покупает ей платья и делает прически.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Сергей Лазарев с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие были очарованы маленькой Анной. «Ну что за кукленок», «Отцовская любовь — прекрасно», «Что за котики», «Аннушка так быстро растет», «Вот это умилило меня сильно», «Сергей лучший папа», — стали писать в Сети.