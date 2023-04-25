Страсть и любовь во всей красе: Павел Прилучный снялся в пикантном видео с беременной Зепюр Брутян

В апреле Зепюр стала редко появляться на публике. Она активно готовится к родам. Прилучный спешит домой после съемок и всегда приносит жене подарки и цветы. На этот раз пара снялась в смелом видео. Они продемонстрировала страсть и любовь. Брутян оголила свой округулившийся живот. Она томно смотрела на возлюбленного и забиралась на стол. Павел также оголил свой торс и трепетно держал руку избранницы.

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