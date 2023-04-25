Страсть и любовь во всей красе: Павел Прилучный снялся в пикантном видео с беременной Зепюр Брутян

Павел Прилучный больше 10 лет снимается в кино. Он стал известным, но продолжает строить карьеру. Актер с легкостью покоряет женские сердца. В 2022 году он снова женился спустя два года после развода. Его избранницей стала Зепюр Брутян, с которой артист снимался в проекте «В клетке». А теперь пара готовится к пополнению в семье.
В апреле Зепюр стала редко появляться на публике. Она активно готовится к родам. Прилучный спешит домой после съемок и всегда приносит жене подарки и цветы. На этот раз пара снялась в смелом видео. Они продемонстрировала страсть и любовь. Брутян оголила свой округулившийся живот. Она томно смотрела на возлюбленного и забиралась на стол. Павел также оголил свой торс и трепетно держал руку избранницы.
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«Когда в жизни лучше, чем в кино», – заявила Брутян.
Поклонники были в восторге от такого личного видео. Многие не ожидали увидеть актера в таком амплуа. Другие восхитились красотой его жены. «Нереально красивое видео, а какие вы красавчики! От вас так и веет счастьем, просто идеальная, шикарная пара», «Какие же вы крутые!», «Очень красиво, со страстью», «Вау, такая химия между вами», — стали писать подписчики.
Но некоторые считают, что Павел просто хочет утереть нос бывшей жене Агате Муцениеце, которая ушла от него с двумя детьми, обвинив в рукоприкладстве.