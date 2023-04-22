Наряд вот-вот лопнет: беременная Зепюр Брутян в модном платье отправилась в кинотеатр с Павлом Прилучным

Зепюр Брутян уже давно строит карьеру в кино. Однако о ней заговорили в прошлом году. Актриса вышла замуж за звезду сериала «Мажор» Павла Прилучного. Их отношения стали развиваться очень стремительно. Брутян нашла общий язык с его детьми от брака с Агатой Муцениеце. А теперь пара ждет появления общего ребенка.
На этот раз Брутян успела повеселится с малышами Тимофеем и Мией, а также пообщаться с мамой и свекровью. А вечером актриса устроила прогулку с мужем. Она облачилась в силуэтное платье цвета электрик, которое обтягивало ее выпирающий живот. Рукой Зепюр придерживала свои округлости. Кроссовки дополняли ее лук. Прилучный сводил ее в кинотеатр.
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«5000 - 11 000 шагов моя ежедневная программа. Активная мама – активный ребенок», – заявила звезда.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие отметили, что ей идет интересное положение. К слову, роды случатся совсем скоро. Пока супруги не раскрывают пол будущего малыша. Однако фанаты спорят, кто у них родится мальчик или девочка. «Какая красивая», «Будет пацан», «Ой, цвет шикарный», «Платье словно лопнет», — стали писать в Сети.