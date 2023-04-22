Наряд вот-вот лопнет: беременная Зепюр Брутян в модном платье отправилась в кинотеатр с Павлом Прилучным

На этот раз Брутян успела повеселится с малышами Тимофеем и Мией, а также пообщаться с мамой и свекровью. А вечером актриса устроила прогулку с мужем. Она облачилась в силуэтное платье цвета электрик, которое обтягивало ее выпирающий живот. Рукой Зепюр придерживала свои округлости. Кроссовки дополняли ее лук. Прилучный сводил ее в кинотеатр.

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