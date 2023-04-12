«Моя Анюта - точная ее копия»: Сергей Лазарев переживает смерть близкого человека

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«Сегодня не стало моей любимой бабули Жанны Петровны… бабуле было 85… Невероятно сильный и стойкий человек! Лев по знаку зодиака. И она Абсолютно соответствовала ему! Правдоруб! Сильная! Волевая! И с крепчайшим несгибаемым мнением!

Очень любил ее! Моя Анюта точная копия своей пробабушки! Когда уходят из жизни близкие и родные люди, которых ты видишь и любишь с рождения, всегда что-то ломается внутри… Жуткая встряска … Расстановка приоритетов … Цените жизнь, каждое мгновение, ведь завтра может и не быть… Люблю тебя, бабуля! Царствие небесное!» – написал Лазарев.