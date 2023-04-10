У Анечки волосы ниже талии: Сергей Лазарев сводил своих детей в парк развлечений в Дубае (видео)

За неделю Лазарев успел не только позагорать, покататься на яхте, но и сводить наследников в парк развлечений. На этот раз он выложил трогательные кадры. Певец заснял, как Никита держит сестру за руку и идет по улице. А Анна была в джинсовой куртке и шортиках. Она распустила свои длинные и пышные волосы.

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