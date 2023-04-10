У Анечки волосы ниже талии: Сергей Лазарев сводил своих детей в парк развлечений в Дубае (видео)

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал одним из самых известных исполнителей в России. Примечательно, что артист в последнее время много гастролирует, а также ведет несколько проектов. Но весной он устроил отпуск, чтобы отдохнуть и отпраздновать свое 40-летие. Своих детей певец увез в Дубай.
За неделю Лазарев успел не только позагорать, покататься на яхте, но и сводить наследников в парк развлечений. На этот раз он выложил трогательные кадры. Певец заснял, как Никита держит сестру за руку и идет по улице. А Анна была в джинсовой куртке и шортиках. Она распустила свои длинные и пышные волосы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В парке Сергей показал, как кроха-дочка покаталась на каруселях. Она была единственной, кто захотел прокатиться на аттракционе.
«Аня ничего не боится», — удивился артист.
А потом малыши оказались там, где много разных игровых автоматов. Никита кидал мячик, играя в мини-боулинг, а также катался на виртуальном автомобиле.
Потом он собрал десятки билетиков, которые обменял на игрушки.
«Такие уже большие», — отметил Лазарев.
Сергей Лазарев показал дочку и сына. Фото: соцсети звезды