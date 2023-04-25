Сад пожух, стены начали желтеть: как теперь выглядит замок Пугачевой и Галкина*, проданный миллиардеру

Алла Пугачева в 2022 году почти не появлялась в России, а осенью уехала в Израиль с семьей. Теперь певица наслаждается теплой погодой круглый год, а также пристроила двойняшек Лизу и Гарри в местную школу. Муж звезды Максим Галкин* продолжает гастролировать, зарабатывая деньги. А на днях стало известно, что свой замок в деревне Грязь пара продала бизнесмену за миллиард рублей.
В деревню Грязь приехал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Ему удалось не только пообщаться с соседями Примадонны, но и увидеть легендарный замок. Высокий забор по-прежнему закрывает его от непрошенных гостей. Однако некогда цветущий сад пожух и приобрел удручающий вид. А стены замка стали местами желтеть. На территории нет людей.
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Замок Аллы Пугачевой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Пока также не видно, чтобы замок готовили к переезду нового хозяина. Однако газон на территории подстрижен. Вокруг растут деревья, а также видно поля, которыми Галкин* любовался с высоких башен. Есть рядом и заброшенные постройки. Отметим, что пока в округе никто не знает имя миллиардера, который купил бывшее семейное гнездышко Примадонны.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Замок Аллы Пугачевой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Замок Аллы Пугачевой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Замок Аллы Пугачевой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Деревня Грязь. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro