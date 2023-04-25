Сад пожух, стены начали желтеть: как теперь выглядит замок Пугачевой и Галкина*, проданный миллиардеру

В деревню Грязь приехал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Ему удалось не только пообщаться с соседями Примадонны, но и увидеть легендарный замок. Высокий забор по-прежнему закрывает его от непрошенных гостей. Однако некогда цветущий сад пожух и приобрел удручающий вид. А стены замка стали местами желтеть. На территории нет людей.

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