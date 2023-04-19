Внук Аллы Пугачевой с женой уехал развлекаться в Лас-Вегас (видео)

В 2022 году Алла Пугачева уехала с семьей в Израиль. А вот ее старший внук Никита Пресняков отправился в США. Он теперь живет в Лос-Анджелесе, где видится с друзьями и работает режиссером клипов. К нему приехала жена Алена Краснова. Недавно они проводили время в Голливуде, а вот накануне пара отправилась в Лас-Вегас.
В соцсети невестка Кристины Орбакайте показала кадры, на которых они загружают фургон аппаратурой. Никита отправился не только отдыхать, но и делать новую съемки. Однако повеселиться пара тоже успела. Они появилась на одном из фееричных шоу в Лас-Вегасе. Также Алена в юбке и косухе прогулялась по знаменитым улочкам.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит пара. Многие отметили, что Никита не перестает их удивлять. Напомним, что в юности он жил в Нью-Йорке и учился в киноакадемии. Музыкант признавался, что мог там остаться, но все же вернулся в Россию. А теперь неизвестно, собирается ли внук Пугачевой приезжать на родину.