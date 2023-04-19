Внук Аллы Пугачевой с женой уехал развлекаться в Лас-Вегас (видео)

В соцсети невестка Кристины Орбакайте показала кадры, на которых они загружают фургон аппаратурой. Никита отправился не только отдыхать, но и делать новую съемки. Однако повеселиться пара тоже успела. Они появилась на одном из фееричных шоу в Лас-Вегасе. Также Алена в юбке и косухе прогулялась по знаменитым улочкам.

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