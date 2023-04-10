Равшана Куркова покаталась на лодке с подросшим сыном: маленький Гаспар очаровал улыбкой и кудряшками

Примечательно, что Куркова редко говорит о личной жизни. На этот раз она поделилась новыми кадрами. На этот раз выходные актриса посвятила малышу. Они сходили в развлекательный парк. Артистка решила покататься с сыном на лодке. Мальчик улыбался, наслаждаясь необычной прогулкой. Равшана нарядила его в стеганую куртку и шапочку.

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