Равшана Куркова покаталась на лодке с подросшим сыном: маленький Гаспар очаровал улыбкой и кудряшками

Равшана Куркова уже давно строит карьеру в кино. Она стала одной из самых известных персон в российском кино. Актриса продолжает пополнять количество своих работ. А также она стала мамой, о чем первое время молчала. Теперь артистка растит сына Гаспара. Мальчику уже около трех лет. Звезда порой даже берет его с собой на съемки.
Примечательно, что Куркова редко говорит о личной жизни. На этот раз она поделилась новыми кадрами. На этот раз выходные актриса посвятила малышу. Они сходили в развлекательный парк. Артистка решила покататься с сыном на лодке. Мальчик улыбался, наслаждаясь необычной прогулкой. Равшана нарядила его в стеганую куртку и шапочку.
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«Главный герой сказки», – написала актриса.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик очень сильно подрос. Его большие глаза и кудряшки очаровали публику. «Ой, какой он миленький», «Классный такой», «Сынок просто очаровашка», «Ну милее ничего нет», «Мамин принц», — стали писать подписчики.
Гаспар. Фото: соцсети актрисы