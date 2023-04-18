На этот раз Равшана поделилась новыми кадрами с подросшим наследником. Раньше она скрывала лицо мальчика. Теперь актриса часто хвастается его достижениями и даже берет его с собой на съемки. По словам звезды, мальчик всех сразу очаровывает.

На этот раз Куркова предстала в джинсах клеш и рубашке в клетку. Она наблюдала, как Гаспар бегает по лестнице. Мальчик был в джинсах с принтом на коленках, белом джемпере и бомбере в темно-синем цвете. Кудрявый малыш улыбался.

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