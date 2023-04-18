Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она многим знакома по сериалу «У нас во дворе». Актриса также снималась с Милошем Биковичем в фильме «Балканский рубеж». Примечательно, что актриса всегда скрывала личную жизнь. Однако уже несколько лет она растит сына Гаспара. Мальчик родился от бизнесмена Сергея Амаряна.
На этот раз Равшана поделилась новыми кадрами с подросшим наследником. Раньше она скрывала лицо мальчика. Теперь актриса часто хвастается его достижениями и даже берет его с собой на съемки. По словам звезды, мальчик всех сразу очаровывает.
На этот раз Куркова предстала в джинсах клеш и рубашке в клетку. Она наблюдала, как Гаспар бегает по лестнице. Мальчик был в джинсах с принтом на коленках, белом джемпере и бомбере в темно-синем цвете. Кудрявый малыш улыбался.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик растет копией мамы. «Ну что за солнышко», «Эта улыбка сражает», «Какой модник», «Мальчик покорит миллионы сердец», «Эти кудряшки такие милые», «Какой у вас сынок красавец», — стали писать пользователи Сети.