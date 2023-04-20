«Не понимаете разницу»: Ксения Бородина резко ответила на критику своего образа, который разнесли в пух и прах

На этот раз Бородина решила похвастаться новым образом. Она облачилась в свитер серого цвета, который дополнила черным поясом, а также в юбку с разрезами. Телеведущая надела кожаные перчатки и взяла с собой алый клатч. Завершили образ светлые босоножки с открытой пяткой.

Ксения дефилировала на улице. Однако многие подвергли ее лук критике, так как она надела открытую обувь с темными капроновыми колготками.

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