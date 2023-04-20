«Не понимаете разницу»: Ксения Бородина резко ответила на критику своего образа, который разнесли в пух и прах

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она привыкла к тому, что постоянно оказывается в центре внимания. Ведущая шоу «Дом-2» стала чаще выходить в свет после развода с Курбаном Омаровым. В 40 лет она носит короткие юбки, каблуке и платья с вырезами. Звезда часто дает поклонникам советы по стилю и делится мнение, в чем ходить не стоит.
На этот раз Бородина решила похвастаться новым образом. Она облачилась в свитер серого цвета, который дополнила черным поясом, а также в юбку с разрезами. Телеведущая надела кожаные перчатки и взяла с собой алый клатч. Завершили образ светлые босоножки с открытой пяткой.
Ксения дефилировала на улице. Однако многие подвергли ее лук критике, так как она надела открытую обувь с темными капроновыми колготками.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
«Я всегда думала , что туфли с открытой пяткой не носят с колготками, а только на голую ногу. Объясните», «Странно. Как послушаешь стилистов, все в один голос говорят. Босоножки с колготками нельзя, и черные колготки с белой обувью нельзя», «Вроде Ксения больше всех кричала, что такие туфли и босоножки с колготками не надеть-это колхоз», — стали писать поклонники.
Однако Бородина решила ответить на критику. Она даже показала, как считает нормальным носить босоножки с колготками, а как нет.
«Для "модных критиков" объясняю. Если говорю, что нельзя носить черные колготки с босоножками, то это значит, что вот так носить нельзя! А особенно с плотными колготками! Мне все время так удивительно, как вы не понимаете разницу!
А даже если не понимаете, то не пытайтесь спросить, а утверждаете, что я не права. Если вам не нравится мой стиль, вас никто не просит ему следовать, оставайтесь со своим стилем», – заявила звезда.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды