«Удлинила ноги и подчеркнула талию»: Бородина щегольнула в модных брюках с высокой посадкой, но промахнулась с обувью

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Я не могу классифицировать образ ни как классный, ни как провальный, потому что в нем, есть как и правильные решения, так и неудачные. Начнем с хорошего. Ксения хорошо сбалансировала пропорции – удлинила ноги и подчеркнула талию за счет пояса-корсета.

Этот аксессуар не назвать суперхитом, а вот исполнение небанальное, так как чаще всего девушки носят пояс-корсет поверх рубашек и платьев. Здесь стилизация интересная.

Часть образа, которая расположилась ниже колена, меня расстроила. Мы знаем, что Ксения невысокая девушка, но она скомпоновала лук будто ее рост от 180 см. Что здесь неудачно? Нужно выбирать или\или. Или мы оставляем данную длину брюк – открытая щиколотка увеличит рост – но выбираем другую обувь.

Это могут быть туфли или даже ботинки, но в тон с брюками. Или мы выбираем брюки-палаццо, которые еще вытянут силуэт. От этих шикарных туфель Бородиной лучше избавиться. Такие модели не подходят невысоким девушкам», – высказался эксперт.