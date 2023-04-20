«Удлинила ноги и подчеркнула талию»: Бородина щегольнула в модных брюках с высокой посадкой, но промахнулась с обувью

Ксения Бородина уже давно стала популярной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2», но реже появляется на съемочной площадке. Ксения посещает театры и вечеринки. Она любит носить дорогие вещи люксовых марок. На шопинг звезда даже летает в Европу. Она регулярно дает советы и хвастается новыми образами.
На этот раз Ксения отправилась в театр. Она выбрала необычный лук. Телеведущая покрасовалась в брюках с высокой посадкой по фигуре и блузку с золотистым отливом. Наряд дополнили туфли на каблуке с острым мысом и сумка Dior. Бородина сделала сделала аккуратный хвост и макияж с акцентом на глаза.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Я не могу классифицировать образ ни как классный, ни как провальный, потому что в нем, есть как и правильные решения, так и неудачные. Начнем с хорошего. Ксения хорошо сбалансировала пропорции – удлинила ноги и подчеркнула талию за счет пояса-корсета.
Этот аксессуар не назвать суперхитом, а вот исполнение небанальное, так как чаще всего девушки носят пояс-корсет поверх рубашек и платьев. Здесь стилизация интересная.
Часть образа, которая расположилась ниже колена, меня расстроила. Мы знаем, что Ксения невысокая девушка, но она скомпоновала лук будто ее рост от 180 см. Что здесь неудачно? Нужно выбирать или\или. Или мы оставляем данную длину брюк – открытая щиколотка увеличит рост – но выбираем другую обувь.
Это могут быть туфли или даже ботинки, но в тон с брюками. Или мы выбираем брюки-палаццо, которые еще вытянут силуэт. От этих шикарных туфель Бородиной лучше избавиться. Такие модели не подходят невысоким девушкам», – высказался эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro