Бородина в юбке с разрезами и свитере козырнула стройными ножками: показала, как выглядеть женственно весной

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала известной и богатой персоной. Ведущая «Дома-2» все чаще предстает на публике в вечерних нарядах. После развода с Курбаном Омаровым она стала регулярно видеться с друзьями и посещать светские рауты. Ради шопинга звезда даже ездит в Европу.
На этот раз Бородина решила похвастаться новым образом. Она облачилась в черную юбку макси с разрезами и серный свитер, который дополнила тонким поясом. Телеведущая также выбрала темные колготки, мотоциклетные перчатки из кожи и туфли. Ксения сделала пучок, оставив пряди у лица. Она редко экспериментирует с прическами, но на этот раз ее прическа восхитила поклонников.
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«Весна пришла», — написала звезда.
Фанаты были впечатлены тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами.
«Стиль Бэкхем», «Ксения, нравится ваш стиль. «Так стильно сочетать вещи», «Ой, какой лук классный, я, кажется, знаю теперь, какую хочу юбку», «Как ножки подчеркнула», «У меня конфуз! Босоножки с колготками?» — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды