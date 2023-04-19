Бородина в юбке с разрезами и свитере козырнула стройными ножками: показала, как выглядеть женственно весной

На этот раз Бородина решила похвастаться новым образом. Она облачилась в черную юбку макси с разрезами и серный свитер, который дополнила тонким поясом. Телеведущая также выбрала темные колготки, мотоциклетные перчатки из кожи и туфли. Ксения сделала пучок, оставив пряди у лица. Она редко экспериментирует с прическами, но на этот раз ее прическа восхитила поклонников.

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