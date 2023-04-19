Нюша показала, как завтракает с дочкой и крохой-сыном: кормит Симбу с ложечки кашкой

Примечательно, что недавно Нюша вернулась в Дубай. Она решила поделиться новым видео. Певица позавтракала вместе с наследниками. Она кормила с ложечки свою дочку кашкой с ягодкой. Артистка усадила сына себе на коленки. Она затискала малыша.

«Дай пять, Симба!» — сказала звезда.

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