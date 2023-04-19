Нюша показала, как завтракает с дочкой и крохой-сыном: кормит Симбу с ложечки кашкой

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она регулярно появляется на публике. Певица привыкла к вниманию общественности. Уже год она живет в Дубае с мужем Игорем Сивовым и детьми: дочкой Серафимой-Симбой и сыном Саффроном. Примечательно, что звезда большую часть времени занимается воспитанием наследников.
Примечательно, что недавно Нюша вернулась в Дубай. Она решила поделиться новым видео. Певица позавтракала вместе с наследниками. Она кормила с ложечки свою дочку кашкой с ягодкой. Артистка усадила сына себе на коленки. Она затискала малыша.
«Дай пять, Симба!» — сказала звезда.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Нюша замечательная мама. «Как это мило», «Такие спокойные детки», «Симба уже взрослая, ей пора самостоятельно кушать», «Сынок у вас просто прелесть», «Как они быстро растут», — стали писать подписчики.