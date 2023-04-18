«Преисполнилась гордостью»: Татьяна Навка засняла, как подросшая дочка получает золотую медаль на соревнованиях

На днях семья Навки отметила Пасху. А вот 17 апреля спортсменка поддержала дочку на соревнованиях по фигурному катанию. Она поделилась трогательными кадрами с церемонии награждения. Надя в платье с открытой спиной вышла получать золотую медаль и грамоту. Она улыбалась от счастья. Девочка была очень скромной.

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