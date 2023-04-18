«Преисполнилась гордостью»: Татьяна Навка засняла, как подросшая дочка получает золотую медаль на соревнованиях

Татьяна Навка посвятила свою жизнь спорту. Она стала одной из самых известных фигуристок. В свое время ей довелось выиграть олимпийское золото. А теперь она создает красочные ледовые шоу. Также по ее стопам пошла дочка Надежда Пескова. Она не только катается на коньках, но также учит несколько языков и занимается балетом.
На днях семья Навки отметила Пасху. А вот 17 апреля спортсменка поддержала дочку на соревнованиях по фигурному катанию. Она поделилась трогательными кадрами с церемонии награждения. Надя в платье с открытой спиной вышла получать золотую медаль и грамоту. Она улыбалась от счастья. Девочка была очень скромной.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Услышав гимн на детском соревновании, преисполнилась гордостью и радостью! Радостью за дочь, которая заняла первое место, а гордостью за поколение, в котором воспитывают патриотизм, дают осознать важность и ценность их трудов.
Уже в столь юном возрасте их учат понимать, что это не просто слова и музыка, это любовь и ответственность по отношению к своей Родине и к своему труду», – написала Навка.
Многие поздравили юную спортсменку и отметили, что она унаследовала красоту своей мамы и ее талант.