Умилила всех: Навка запечатлела, как подросшая дочка Пескова трогательно поздравила ее с 48-летием

Татьяна Навка уже давно стала знаменитой фигуристкой. Она завоевала множество наград. А после завершения карьеры чемпионка создает ледовые представления. А также у нее есть школа фигурного катания, в которой занимается ее дочка Надежда, рожденная от Дмитрия Пескова. Многие считают, что девочка такая же талантливая, как мама.
На этот раз Навка отметила свое 48-летие. Она не стала устраивать пышного праздника, но не осталась без поздравлений. Фигуристка поделилась умилительным кадром. Она показала, как Надежда поздравила ее. Девочка держала в руках плакат с рисунком и фотографиями учеников по фигурному катанию. Также весь дом был украшен воздушными шариками.
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Надежда Пескова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились старениями девочки. Многие отметили, что Надежда подросла. Другие присоединились к поздравлениям. «Она так похожа на папу», «Это лучший подарок для мамы», «Ну что за прелесть», «Какая он милашка», «Вот это поздравление», — стали писать подписчики.