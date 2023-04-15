Умилила всех: Навка запечатлела, как подросшая дочка Пескова трогательно поздравила ее с 48-летием

На этот раз Навка отметила свое 48-летие. Она не стала устраивать пышного праздника, но не осталась без поздравлений. Фигуристка поделилась умилительным кадром. Она показала, как Надежда поздравила ее. Девочка держала в руках плакат с рисунком и фотографиями учеников по фигурному катанию. Также весь дом был украшен воздушными шариками.

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