Весеннее преображение: Клава Кока кардинально сменила имидж – новая прическа и цвет волос

На этот раз Клава захотела все же обновить имидж. Она обратилась в салон красоты Влада Лисовца. Певица сделала короткую стрижку с челкой, а также покрасилась в яркий оттенок. Если раньше она красила волосы в синий и розовый, то теперь выбрала еще более смелый цвет – сиреневый. Кока показала результат преображение.

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