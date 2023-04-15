Весеннее преображение: Клава Кока кардинально сменила имидж – новая прическа и цвет волос

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно дает концерты. Певица не скрывает, что любит быть в центре внимания. Она призналась, что в свои 26 лет мечтает о свадьбе. Артистка часто носит броские наряды и не перестает экспериментировать с имиджем. Но около года звезда была блондинкой.
На этот раз Клава захотела все же обновить имидж. Она обратилась в салон красоты Влада Лисовца. Певица сделала короткую стрижку с челкой, а также покрасилась в яркий оттенок. Если раньше она красила волосы в синий и розовый, то теперь выбрала еще более смелый цвет – сиреневый. Кока показала результат преображение.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Ты всегда любил блондинок, так что… Да /нет?» – написала звезда.
Многие поклонники пришли в восторг. Но нашлись и те, кто подверг новый имидж певицы критике. «Я аж пельмешом поперхнулся. Какой бы ни был цвет волос, с тебя всегда сложно отвести взгляд», «Что-то на молодежном», «Тебе очень идет», «Словно пацан», «Ну не сильно женственно, блонд лучше», — стали писать подписчики.