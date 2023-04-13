Клава Кока в тугом корсете сверкнула своей «ложбинкой греха»: подставила солнцу упругие «пышки»

Клава Кока уже давно строит карьеру. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Певица не скрывает, что стала богатой и знаменитой. Теперь она мечтает о семье. Артистка то и дело облачается в броские наряды. На премиях и концертах она щеголяет в коротких платьях и на каблуках. Звезда часто получает комплименты.
13 апреля Клава решила с утра отправится на новую съемку. При этом она нашла время на прогулку. Певица облачилась в модные брюки карго и трендовый корсет в пудровом цвете. Она покрутилась, подставив свои прелести солнцу. Блондинка засветила свою «ложбинку греха». Кока также подчеркнула свою талию.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами.
«До чего красивая», «Бесподобно», «Такая изящная», «Просто куколка», «Ох, какие формы», «Сама как солнышко», «Вот это фигурка, просто конфетка», «Есть что показать», — стали писать подписчики.