Клава Кока в тугом корсете сверкнула своей «ложбинкой греха»: подставила солнцу упругие «пышки»

13 апреля Клава решила с утра отправится на новую съемку. При этом она нашла время на прогулку. Певица облачилась в модные брюки карго и трендовый корсет в пудровом цвете. Она покрутилась, подставив свои прелести солнцу. Блондинка засветила свою «ложбинку греха». Кока также подчеркнула свою талию.

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