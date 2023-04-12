Клава Кока в тугих шортиках выпятила свои «сдобные булочки»: без стеснения стонет на публике

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица козырнула фигурой без прикрас.

Клава Кока уже много лет строит карьеру исполнительницы. Она не скрывает, что любит выглядеть привлекательно. Певица часто носит дерзкие наряды. Недавно она начала возвращаться в форму, чтобы летом красоваться в бикини. Примечательно, что блондинка мечтает выйти замуж, а пока она привлекает внимание парней горячими кадрами. 

На этот раз Клава решила отправиться на тренировку. Она покрасовалась в тугих шортах и кроп-топе. Певица подчеркнула каждый изгиб своей фигуры. Блондинка покрасовалась перед зеркалом, оголив свой пресс. Кока похвасталась своей стройной фигурой. 

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Клава Кока. Фото: соцсети звезды

А потом артистка делала растяжку. Тренер тянула ее спину. Певица едва сдерживалась, но иногда стонала. Клава похвасталась своим бицепсом. Она встала на колени и начала играть мышцами на руке. Она выпятила свои бедра. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.

«Ну прям горячая», «Ох, что за фигурка», «Стальной пресс», — стали писать в Сети.

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