Клава Кока в тугих шортиках выпятила свои «сдобные булочки»: без стеснения стонет на публике

Клава Кока уже много лет строит карьеру исполнительницы. Она не скрывает, что любит выглядеть привлекательно. Певица часто носит дерзкие наряды. Недавно она начала возвращаться в форму, чтобы летом красоваться в бикини. Примечательно, что блондинка мечтает выйти замуж, а пока она привлекает внимание парней горячими кадрами.
На этот раз Клава решила отправиться на тренировку. Она покрасовалась в тугих шортах и кроп-топе. Певица подчеркнула каждый изгиб своей фигуры. Блондинка покрасовалась перед зеркалом, оголив свой пресс. Кока похвасталась своей стройной фигурой.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
А потом артистка делала растяжку. Тренер тянула ее спину. Певица едва сдерживалась, но иногда стонала. Клава похвасталась своим бицепсом. Она встала на колени и начала играть мышцами на руке. Она выпятила свои бедра. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.
«Ну прям горячая», «Ох, что за фигурка», «Стальной пресс», — стали писать в Сети.