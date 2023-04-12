Клава Кока в тугих шортиках выпятила свои «сдобные булочки»: без стеснения стонет на публике

На этот раз Клава решила отправиться на тренировку. Она покрасовалась в тугих шортах и кроп-топе. Певица подчеркнула каждый изгиб своей фигуры. Блондинка покрасовалась перед зеркалом, оголив свой пресс. Кока похвасталась своей стройной фигурой.

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