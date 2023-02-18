«Масленица уже близко»: Татьяна Навка пустилась в пляс с Петром Чернышевым на Манежной площади

На этот раз Навка пришла на Манежную площадь. Там на льду прошло красочное выступление фигуристов. Она наблюдала за представлением у бортика, надев берет и черную дубленку. Спортсменка пустилась в пляс. Рядом с ней стоял Петр Чернышев, который тоже начал двигаться в такт музыке, чтобы согреться. Он даже улыбнулся.

«Русские традиции на льду. Масленица уже близко», – написала чемпионка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».