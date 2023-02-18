«Масленица уже близко»: Татьяна Навка пустилась в пляс с Петром Чернышевым на Манежной площади

Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Фигуристка смогла развеселить мужа Анастасии Заворотнюк.

Татьяна Навка продолжает выступать на льду. Она является известной фигуристкой и в свое время стала олимпийской чемпионкой. Примечательно, что она создает красочные ледовые представления. В этом году спортсменка гастролировала с новой ледовой сказкой. С ней на льду выступают многие знаменитые коллеги. 

На этот раз Навка пришла на Манежную площадь. Там на льду прошло красочное выступление фигуристов. Она наблюдала за представлением у бортика, надев берет и черную дубленку. Спортсменка пустилась  в пляс. Рядом с ней стоял Петр Чернышев, который тоже начал двигаться в такт музыке, чтобы согреться. Он даже улыбнулся. 

«Русские традиции на льду. Масленица уже близко», – написала чемпионка.

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На этот раз поклонники заметили, что Чернышев стал выглядеть более бодро. Многие обрадовались тому, что у него хорошее настроение. В последние годы фигурист появляется только на выступлениях. Его жена Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью и уже два года не появлялась на публике после того, как попала в руки к врачам. 

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