Нюша поделилась редким фото со знаменитым папой, экс-участником «Ласкового мая», и моложавой мамой

Нюша уже давно стала популярной персоной. Она активно строит карьеру, хоть и давно стала известной. Певица делала паузу в карьере ради семьи. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Во всем ей помогает муж Игорь Сивов, а также мама Ирина Шурочкина, которая регулярно приезжает к внукам в Дубай.
Недавно Нюша приехала в Москву. Она посещает светские мероприятия. А вот 13 апреля певица увиделась с родителями. Она впервые за долгое время показала своего отца Владимира Шурочкина, который является экс-участником «Ласкового мая». Он раньше был продюсером дочки. С ней также покрасовалась ее моложавая мама.
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Нюша с родителями. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как молодо выглядят родители Нюши. Многие также отметили, что певица очень похожа на свою маму.
«Классные такие», «Вот это люди», «А Симба пошла в бабушку», «Отец у вас в шикарной форме», «Да, просто копия мамы», — стали писать подписчики.