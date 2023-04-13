Нюша поделилась редким фото со знаменитым папой, экс-участником «Ласкового мая», и моложавой мамой

Недавно Нюша приехала в Москву. Она посещает светские мероприятия. А вот 13 апреля певица увиделась с родителями. Она впервые за долгое время показала своего отца Владимира Шурочкина, который является экс-участником «Ласкового мая». Он раньше был продюсером дочки. С ней также покрасовалась ее моложавая мама.

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