Оба перебрались в Европу для отдыха: как живут Джонни Депп и Эмбер Херд через год после суда

Прошел год с начала громкого судебного процесса между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Напомним, актер обвинил свою жену в том, что она выставила себя в прессе жертвой домашнего насилия после брака с ним, из-за чего все подумали, что кинозвезда бил свою жену. Парочка вывалила друг на друга в суде тонны грязи, но в итоге Джонни выиграл, поимев с Эмбер кругленькую сумму.

Спустя год источники, близкие к актерам, рассказали журналистам, как сегодня поживают разведенные скандалисты.

Депп, которого простили в Голливуде после победы в суде, вернулся к съемкам и весь этот год был сосредоточен на работе.

«Как только его турне закончилось, он сразу же приступил к съемкам «Фаворитки». Съемки были сложными, но Джонни взволнован возвращением. Он считает идеальным, что эта историческая драма получит премьеру в Каннах, — говорит инсайдер журнала People. — Джонни живет в Европе после суда. Он ходит на свидания, но у него нет девушки».

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