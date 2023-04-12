Оба перебрались в Европу для отдыха: как живут Джонни Депп и Эмбер Херд через год после суда

Прошел год с начала громкого судебного процесса между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Напомним, актер обвинил свою жену в том, что она выставила себя в прессе жертвой домашнего насилия после брака с ним, из-за чего все подумали, что кинозвезда бил свою жену. Парочка вывалила друг на друга в суде тонны грязи, но в итоге Джонни выиграл, поимев с Эмбер кругленькую сумму.
Спустя год источники, близкие к актерам, рассказали журналистам, как сегодня поживают разведенные скандалисты.
Депп, которого простили в Голливуде после победы в суде, вернулся к съемкам и весь этот год был сосредоточен на работе.
«Как только его турне закончилось, он сразу же приступил к съемкам «Фаворитки». Съемки были сложными, но Джонни взволнован возвращением. Он считает идеальным, что эта историческая драма получит премьеру в Каннах, — говорит инсайдер журнала People. — Джонни живет в Европе после суда. Он ходит на свидания, но у него нет девушки».
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Что касается госпожи Херд, то после суда ей «не терпелось покинуть США вместе с дочерью», которую она завела посредством суррогатного материнства в 2021 году.
«Она живет в Испании, где у нее больше личной жизни, — говорит источник об Эмбер. — Суд был для нее стрессом, и она просто хотела начать новую жизнь за пределами страны. Она снова рада работать и сниматься. Она была измучена и разочарована судом. Она чувствовала, что с ней плохо обращаются. Теперь все это позади. У нее новая энергия, и она сосредоточена на вещах, которые любит».
Добавим, что у актрисы, в отличие от ее бывшего мужа, пока нет нового фильма в работе.