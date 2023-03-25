«Нравится бродить и наслаждаться жизнью»: Джонни Депп рассказал, куда пропал после победы над Эмбер Херд

Джонни Депп залег на дно после того, как побил бывшую жену Эмбер Херд в суде, – о нем почти ничего не слышно в Голливуде. Как оказалось, 59-летний актер отдыхает в сельской местности в английском графстве Сомерсет, где у него имеется дом. Актер сам рассказал об этом местному журналу.
«Я просто люблю места с характером. У меня есть разные дома в разных местах, и все они значат для меня что-то особенное. Они у меня есть не только для того, чтобы сказать, что они у меня есть, я их использую, потому что они немного особенные», — цитирует Джонни издание Somerset Life.
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Актер намекнул, что ему нравится английская сельская местность, где он получает уединение как от фанатов, так и от папарацци.
«Я могу ходить в магазины, не будучи окруженным людьми, которые хотят сделать селфи. Я не возражаю против этого до определенного момента, но иногда становится слишком многолюдно, — говорит мистер Депп. - Британцы крутые, они будут приветствовать вас, как если бы вы были соседом, не выходя за рамки».
«Мне нравится ходить куда-то, смотреть на вещи и встречаться с людьми, но я не великий экстраверт, как думают люди. Я актер и стараюсь дать людям то, что они ожидают, но, по правде говоря, я довольно застенчивый человек, и мне нравится бродить по местам и просто наслаждаться жизнью. Это одна из замечательных особенностей Британии и особенно Сомерсета. Я могу просто быть собой — и это приятно».
Какую роль Джонни получил после того, как был реабилитирован в Голливуде, читайте на сайте Teleprogramma.pro.