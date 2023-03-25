«Нравится бродить и наслаждаться жизнью»: Джонни Депп рассказал, куда пропал после победы над Эмбер Херд

Джонни Депп залег на дно после того, как побил бывшую жену Эмбер Херд в суде, – о нем почти ничего не слышно в Голливуде. Как оказалось, 59-летний актер отдыхает в сельской местности в английском графстве Сомерсет, где у него имеется дом. Актер сам рассказал об этом местному журналу.

«Я просто люблю места с характером. У меня есть разные дома в разных местах, и все они значат для меня что-то особенное. Они у меня есть не только для того, чтобы сказать, что они у меня есть, я их использую, потому что они немного особенные», — цитирует Джонни издание Somerset Life.

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