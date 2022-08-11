Был пиратом, стал королем: в Сети появился первый взгляд на Джонни Деппа в роли французского монарха

Как уже сообщала Teleprogramma.pro, 59-летний Джонни Депп возвращается в большую игру. После долгих судов с бывшей супругой актер снова снимается в большом кино.

26 июля в Париже и конкретно в Версале стартовали съемки исторической драмы «Фаворитка» (Jeanne du Barry), в которой знаменитый американец играет французского короля Людовика XV. Эта история о фаворитке монарха Жанне дю Барри, вышедшей из среды куртизанок. Известная француженка Майвенн выступает в роли главной героини и режиссера. В картине также снимается легенда французского кино Пьер Ришар.

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Для Деппа это первая роль в полнометражном фильме за три года, когда крупные западные студии отказывались сотрудничать с ним. И вот французская кинокомпания Why Not Productions опубликовала первый снимок Джонни в роли Людовика XV, но, почему-то, с завязанными глазами. Но так интриги становится только больше.