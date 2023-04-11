«Страдая от домогательств и преследований»: Шакира объяснила побег из Барселоны наглостью местных СМИ

После скандального расставания с футболистом Жераром Пике певица Шакира забрала своих детей от спортсмена и переехала из Барселоны в Майами. Одной из причин смены места жительства 46-летняя звезда называет безопасность своих сыновей. Якобы испанские журналисты и папарацци вконец обнаглели, не давая прохода знаменитой семье.

«В этот период перемен в моей жизни как публичной персоны понятно, что пресса постоянно проявляет интерес ко мне и моей семье. Однако мои дети, Милан и Саша, пережили очень трудный год, страдая от непрекращающихся домогательств и преследований со стороны папарацци и нескольких средств массовой информации в Барселоне», — говорится в заявлении Шакиры от 10 апреля.

«Теперь, когда они начинают новую жизнь, я умоляю СМИ от имени моих детей уважать их право на неприкосновенность частной жизни. Я прошу вас воздержаться от того, чтобы следить за ними до входа и выхода из их школы, ждать их у дверей нашего дома или следовать за ними на внеклассные и развлекательные мероприятия, как это делали СМИ в Барселоне с целью сделать фотографии или повысить рейтинги».

«Я верю, что присутствующие здесь (в Америке. — Прим. авт.) журналисты и фотографы с пониманием отнесутся к ситуации, в которой оказались Милан и Саша, и смогут вести себя с ними максимально гуманно, помня, что речь идет о физическом и эмоциональном здоровье и безопасности двоих несовершеннолетних в возрасте 8 и 10 лет, которые хотят иметь возможность спокойно выходить на улицу и посещать школу».