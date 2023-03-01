Шакира о предательстве возлюбленного и его новой девушке: «В аду есть особое место для таких женщин»

Певица Шакира дала откровенное интервью по поводу своего скандального расставания с футболистом Жераром Пике, с которым она делит двоих детей. Напомним, летом 2022 года звездная пара разорвала отношения после десяти лет совместной жизни. Почти одновременно выяснилось, что спортсмен увлекся молодой подружкой.

Шакира рассказала, что верила в то, что женщине для полноты личности нужен мужчина, у нее была мечта о семье, «где у детей есть мама и папа под той же крышей». Но не всем мечтам суждено сбыться, и сейчас артистка зависит сама от себя и наполняется любовью от своих детей, для которых она «должна быть львицей».

«Я всегда была эмоционально зависима от мужчин, я влюбилась в любовь, и думаю, что смогла понять эту историю с другой точки зрения… И сегодня я самодостаточна. Когда женщине приходится столкнуться с жизненными битвами, она становится сильнее», — говорит Шакира. «Эта сила возникает из-за болезненной потери, принятия ее, разочарования, понимания того, что жизнь не всегда приносит нам то, что мы хотим. Есть мечты, которые разбиваются, и вы должны поднять маленькие кусочки с земли и снова собрать себя, а также стать примером для своих детей». «Теперь я больше уверена в себе. Я не знала, что смогу оказаться сильной. Я всегда думала, что я более хрупкая. Это правда, что у меня есть всего понемногу, но прежде всего нужно иметь веру».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По поводу своей новой песни, которую певица записала явно в отместку бывшему возлюбленному, Шакира сказала, что это был ее путь исцеления.