Шакира после расставания с «изменщиком» Жераром Пике сбегает с детьми в США — певица решила навсегда покинуть Испанию

Испанские СМИ выдали информацию о скором переезде певицы Шакиры. Колумбийская звезда вместе с детьми от футболиста Жерара Пике захотела навсегда уехать из Испании. Спортсмен при этом переезд не планирует.

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Начинать новую жизнь певица намерена в Майами. К слову, свой переезд в США артистка планировала и ранее, но отец детей был категорически против. Точку в этом вопросе поставило соглашение, которое заключили бывшие возлюбленные. Согласно документу, футболист будет проводить с мальчиками каникулы, а все остальное время наследники будут с мамой.

Примечательно, что Шакира уезжает не в никуда — в Майами у певицы есть шикарный особняк. Несколько лет назад звезда задумала продать апартаменты, но из-за семейных перипетий аннулировала объявление.

Напомним, певица Шакира и футболист Жерар Пике были вместе 10 лет были вместе, но так и не сыграли свадьбу. Минувшим летом пара распалась. По одной из версий, причиной стала измена спортсмена. Спустя несколько месяцев Шакира получила опеку над их общими детьми: 7-им Сашей и 9-им Миланом.

По материалам super.ru