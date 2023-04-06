Нюша в нюдовых лосинах встала на колени, засветив «межножье»: сочно выпятила упитанные бедра

На этот раз Нюша поделилась новыми фото. Она облачилась в кроп-топ и нюдовые лосины. Певица встала на колени, выпятив пятую точку. Она продемонстрировала свои упругие бедра во всей красе. При этом артистка была без макияжа и с распущенными волосами. Наряд сливался с ее кожей, подчеркнув ее формы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».