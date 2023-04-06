Нюша в нюдовых лосинах встала на колени, засветив «межножье»: сочно выпятила упитанные бедра

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выступать на сцене и записывать новые треки. После вторых родов певица пытается активно вернуться в форму. Она делится кадрами из спортзала. Артистка часто носит дерзкие наряды, подчеркивая достоинства своей фигуры. А недавно она отдохнула в оздоровительном центре.
На этот раз Нюша поделилась новыми фото. Она облачилась в кроп-топ и нюдовые лосины. Певица встала на колени, выпятив пятую точку. Она продемонстрировала свои упругие бедра во всей красе. При этом артистка была без макияжа и с распущенными волосами. Наряд сливался с ее кожей, подчеркнув ее формы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены увиденным. Многие отметили, что Нюша выглядит соблазнительно. «Это огонь», «Такая аппетитная», «Сочная», «Какая фигурка», «Это горячо», «Тут на себя не похожа», «Словно голая», «Как грациозно, все такая точеная», — стали писать подписчики.