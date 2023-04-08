43-летняя Виктория Боня решилась на бьюти-преображение: цвет волос выглядит дорого и благородно

На этот раз Боня прилетела в Москву. Она не скрывает, что бьюти-процедуры всегда проводит на родину. Светская решилась на перемены. Она впервые за долгое время покрасила волосы. Если раньше телеведущая носила более светлые, каштановые или медовые оттенки, то теперь стала настоящей брюнеткой, выбрав холодный оттенок. Результатом она похвасталась в соцсетях.

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