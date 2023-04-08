43-летняя Виктория Боня решилась на бьюти-преображение: цвет волос выглядит дорого и благородно

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она строит карьеру в качестве ведущей, а также иногда становится моделью. Бывшая участница «Дома-2» живет в Монако, где растит дочку Анджелину. А также она регулярно путешествует. Так как Боня находится в центре внимания, она особо тщательно следит за внешностью и в 43 года остается в форме.
На этот раз Боня прилетела в Москву. Она не скрывает, что бьюти-процедуры всегда проводит на родину. Светская решилась на перемены. Она впервые за долгое время покрасила волосы. Если раньше телеведущая носила более светлые, каштановые или медовые оттенки, то теперь стала настоящей брюнеткой, выбрав холодный оттенок. Результатом она похвасталась в соцсетях.
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«Ну что, встречайте меня брюнетку! Спасибо Сердару за то, что смогли изменить мой образ именно так, как я хотела.
Мы делали окрашивание два раза, чтобы добиться нужной глубины цвета. И теперь, благодаря мастеру Евгению, я очень довольна», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. «Благородный цвет! Дорого», «Очень идет», «Темный богаче, благороднее, естественнее», — стали писать подписчики.