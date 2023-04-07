Виктория Боня уже много лет строит карьеру телеведущей. Она также развивает свой бренд одежды. Больше 10 лет экс-участница «Дома-2» живет в Монако, но она регулярно приезжает в Москву. Примечательно, что в свои 43 года светская львица держит себя в форме. Она иногда хвастается новыми романами, но жениха звезда пока не нашла.
На этот раз Боня решила принять участие в смелой фотосессии. Она облачилась в белоснежное платье из прозрачной ткани. Светская львица засветила свои прелести. Она оголила загорелые ноги и блеснула округлыми бедрами. Виктория грациозно позировала в лучах солнца. Она не стала прятать свои аппетитные формы.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Боня. Многие стали писать ей комплименты. «Как красиво», «Вам идет этот белый наряд, особенно теперь с темными волосами», «Образ нежный, красивый, женственный», «Какая фигурка», «Очень стильная девушка, ну просто огонь», «Какие бедра», — стали писать подписчики.