«Она все понимает»: Ани Лорак рассказала, как 11-летняя дочка отреагировала на ее нового возлюбленного

Ани Лорак большую часть жизни выступает на сцене. Примечательно, что она недавно снова выпустила клип. Певица объявила, что готовит новое концертное шоу к своему юбилею. Более того, она дала первое интервью за долгое время. Артистка поделилась переживаниями из-за событий, которые происходят в мире и пояснила, почему переехала в Россию.
Также Лорак впервые раскрыла подробности знакомства с новым возлюбленным. Уже несколько месяцев она встречается с тренером по йоге Исааком Виджраком. Певица пояснила, что их чувства только зародились. Однако избранник артистки уже приезжал к ней в Россию и познакомился с друзьями.
Каролина (настоящее имя звезды, – Прим, ред.) не стала утаивать, что и ее 11-летняя дочка от первого брака София уже поладила с новым возлюбленным своей мамы.
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«Она моя подруга. Она все понимает, она поддерживает меня. Мне повезло! Вообще, дочка – это кайф. Дочка – это родственная душа, твоя роднюся, которая тебя поддерживает понимает. Она мне говорит: ты сейчас зажата. Я общаюсь со взрослым человеком абсолютно», – поделилась Лорак.
«Они нашли общий язык? Подружились?» – уточнила Алена Жигалова.
«Да, все хорошо», – добавила певица, беседую с журналисткой для YouTube-канала.