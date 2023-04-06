«Она все понимает»: Ани Лорак рассказала, как 11-летняя дочка отреагировала на ее нового возлюбленного

Ани Лорак с дочкой

Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети звезды

Певица призналась, что ей очень повезло. Звезда уже представила Исаака своей наследнице.

Ани Лорак большую часть жизни выступает на сцене. Примечательно, что она недавно снова выпустила клип. Певица объявила, что готовит новое концертное шоу к своему юбилею. Более того, она дала первое интервью за долгое время. Артистка поделилась переживаниями из-за событий, которые происходят в мире и пояснила, почему переехала в Россию. 

Также Лорак впервые раскрыла подробности знакомства с новым возлюбленным. Уже несколько месяцев она встречается с тренером по йоге Исааком Виджраком.  Певица пояснила, что их чувства только зародились. Однако избранник артистки уже приезжал к ней в Россию и познакомился с друзьями. 

Каролина (настоящее имя звезды, – Прим, ред.) не стала утаивать, что и ее 11-летняя дочка от первого брака София уже поладила с новым возлюбленным своей мамы. 

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«Она моя подруга. Она все понимает, она поддерживает меня. Мне повезло! Вообще, дочка – это кайф. Дочка – это родственная душа, твоя роднюся, которая тебя поддерживает понимает. Она мне говорит: ты сейчас зажата. Я общаюсь со взрослым человеком абсолютно», – поделилась Лорак.

«Они нашли общий язык? Подружились?» – уточнила Алена Жигалова.

«Да, все хорошо», – добавила певица, беседую с журналисткой для YouTube-канала.

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