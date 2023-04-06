«Она все понимает»: Ани Лорак рассказала, как 11-летняя дочка отреагировала на ее нового возлюбленного

Также Лорак впервые раскрыла подробности знакомства с новым возлюбленным. Уже несколько месяцев она встречается с тренером по йоге Исааком Виджраком. Певица пояснила, что их чувства только зародились. Однако избранник артистки уже приезжал к ней в Россию и познакомился с друзьями.

Каролина (настоящее имя звезды, – Прим, ред.) не стала утаивать, что и ее 11-летняя дочка от первого брака София уже поладила с новым возлюбленным своей мамы.

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