«Лев Ильич впервые сам за рулем»: Арзамасова показала подросшего сына, который в полтора года катается на самокате

Примечательно, что недавно Арзамасова ездила на оздоровительный отдых с мужем. А вот 6 апреля она уже была дома. Актриса показала умилительные кадры с подросшим наследником. Мальчику подарили самокат. Он с легкостью научился на нем кататься и стал рассекать по комнатам.

На видео отметился высокий парень. По всей видимости, помогал малышу его брат — сын Авербуха от прошлых отношений Мартин.

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