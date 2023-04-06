«Лев Ильич впервые сам за рулем»: Арзамасова показала подросшего сына, который в полтора года катается на самокате

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Недавно она приступила к съемкам в продолжении ситкома «Папины дочки», который в свое время сделал ее звездой. За минувшие годы она повзрослела, а также стала женой и мамой. Артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. У пары подрастает полуторагодовалый сын Лев.
Примечательно, что недавно Арзамасова ездила на оздоровительный отдых с мужем. А вот 6 апреля она уже была дома. Актриса показала умилительные кадры с подросшим наследником. Мальчику подарили самокат. Он с легкостью научился на нем кататься и стал рассекать по комнатам.
На видео отметился высокий парень. По всей видимости, помогал малышу его брат — сын Авербуха от прошлых отношений Мартин.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вот он — наш человек, на самокате уже ездит! Лева, тебя полтора года назад не было, а ты уже на самокате куда-то едешь! Умница! Вот это умница!» — поразилась Лиза.
«А у нас большое событие! Лев Ильич впервые сам за рулем», — подписала видео звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик стал еще больше похож на маму. «Лиза, как повезло вашим близким. У вас волшебный дар радоваться мелочам и ценить каждую минуту», «Растет малыш, не по дням, а по часам», «Лиза, готовьте и себе самокат, чтобы потом успевать за гонщиком!» — стали писать подписчики.