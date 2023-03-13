«Галина Сергеевна с племянницами»: Лиза Арзамасова поделилась кадром со съемок продолжения «Папиных дочек»

На этот раз Лиза решила подразнить фанатов. Она выложила кадр со съемок сериала. Актриса предстала в твидовом костюме в окружении новых персонажей.

«Новое поколение в мониторе. Галина Сергеевна с племянницами», – написала артистка.

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Поклонники удивились тому, что она почти не изменилась за минувшие 10 лет. «А я думала новая версия Мери Поппинс», «Прекрасных съемок, Лизонька! Надеюсь текст прекрасно выучил», «Что-то есть в этом сериале необыкновенное», «Ждем уже!» — написали подписчики. Напомним, что Арзамасова является женой Ильи Авербуха. Вместе с фигуристом она растит годовалого сына Льва.