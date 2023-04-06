Невеста на миллион: Клава Кока в миниатюрном платье с бантом утянула свои аппетитные формы — изгибы сразили

Клава Кока

Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Певица для премии «Жара Music Awards» выбрала романтичный образ. Артистка очаровала публику.

Клава Кока за последние пять лет стала особенно известной персоной. Она не перестает давать концерты и выпускать новые треки. Певицу часто приглашают в телевизионные шоу. В 26 лет она носит смелые наряды. Блондинка занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Она не скрывает, что мечтает о замужестве. 

А 6 апреля в Москве состоялась премия «Жара Music Awards». На мероприятии собрались десятки знаменитостей. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался в гуще событий. Кока готовилась к этому событию заранее. Она на красной дорожке предстала в белоснежном миниатюрном платье с пышным бантом сзади. Благодаря корсету певица утянула свои женственные формы. Она козырнула соблазнительными изгибами фигуры. 

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Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

«Я сегодня в образе невесты. И маникюр, и платье готово. Осталось жениха найти. Надеюсь, здесь и найду», — заявила Клава. 

В этот вечер она была в центре внимания. Блондинка была претенденткой на победу сразу в нескольких номинациях. 

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