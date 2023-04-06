Невеста на миллион: Клава Кока в миниатюрном платье с бантом утянула свои аппетитные формы — изгибы сразили

А 6 апреля в Москве состоялась премия «Жара Music Awards». На мероприятии собрались десятки знаменитостей. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался в гуще событий. Кока готовилась к этому событию заранее. Она на красной дорожке предстала в белоснежном миниатюрном платье с пышным бантом сзади. Благодаря корсету певица утянула свои женственные формы. Она козырнула соблазнительными изгибами фигуры.

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