Клава Кока в шортиках засветила свои аппетитные формы: взмокшие прелести показала на камеру

На этот раз Клава с утра отправилась на тренировку. Она призналась, что хочет похудеть к лету. Певица облачилась в кроп-топ и шорты. Блондинка оголила свой живот, а также загорелые ножки. Она покрасовалась в зале, где температура воздуха выше 30 градусов. Кока призналась, что взмокла, как в бане.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».