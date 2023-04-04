Клава Кока в шортиках засветила свои аппетитные формы: взмокшие прелести показала на камеру

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала особенно популярной за минувшие два года. Певицу часто можно увидеть в новых шоу. Она дает концерты и появляется на премиях. Луки артистки зачастую довольно откровенные. Блондинка не скрывает, что ищет себе жениха. Она готова делать все, чтобы быть в центре внимания.
На этот раз Клава с утра отправилась на тренировку. Она призналась, что хочет похудеть к лету. Певица облачилась в кроп-топ и шорты. Блондинка оголила свой живот, а также загорелые ножки. Она покрасовалась в зале, где температура воздуха выше 30 градусов. Кока призналась, что взмокла, как в бане.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Кока. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну такая сочная», «Фигурка уже волшебная», «Ой, какой животик», «Аппетитная такая! Может не надо?», «Блондиночка на миллион», «Горячая штучка», «Ручки просто уже накачанные», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды