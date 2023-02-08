Показала свое «межножное пространство»: Ида Галич на каблуках устроила откровенные танцы на пилоне (видео)

На этот раз Галич удивила поклонников. Она вспомнила, что была спортсменкой и возобновила занятия по стрип-пластике. Блогерша в облегающем наряде встала на каблуки и устроила откровенные танцы на пилоне. Ида не только грациозно изгибалась, но и сверкнула своим пространством между ног, продемонстрировав шпагат.

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