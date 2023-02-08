Показала свое «межножное пространство»: Ида Галич на каблуках устроила откровенные танцы на пилоне (видео)

Ида Галич уже давно стала знаменитостью. Она не раз становилась ведущей разных шоу, а теперь создает свои проекты. Не так давно блогерша успела отдохнуть в Дубае с Клавой Кокой. А на днях она отпраздновала день рождения сына Леона. Примечательно, что после развода звезда лишь недавно обмолвилась, что ее сердце занято.
На этот раз Галич удивила поклонников. Она вспомнила, что была спортсменкой и возобновила занятия по стрип-пластике. Блогерша в облегающем наряде встала на каблуки и устроила откровенные танцы на пилоне. Ида не только грациозно изгибалась, но и сверкнула своим пространством между ног, продемонстрировав шпагат.
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Поклонники были восхищены тем, как двигается Галич. Многие поразились ее постройневшей фигуре. «Ого, как ты умеешь», «Это бомбически», «А у Бузовой так не получилось», «Ну тут у всех отвалилась челюсть», «очень круто двигаешься», «Ох, какая растяжка», — стали писать пользователи Сети.