Волосы длиннее, чем у мамы: Ида Галич запечатлелась со своим подросшим сыном в его день рождения

Ида Галич давно стала популярной персоной в России. Она дружит с Настей Ивлеевой, часто посещает красные дорожки. Ида за минувшие годы успела пережить развод с мужем Аланом Басиевым. А также она стала мамой. Блогерша растит сына Леона. Обычно звезда редко показывает мальчика, но 7 февраля она выложила кадры в честь его дня рождения.
Примечательно, что Ида облачилась в кожаную юбку и водолазку. Монохромный лук дополнили туфли со стразами. Именинник бегал вокруг мамы и обнимал ее. Мальчик заметно подрос. Наследнику знаменитости исполнилось три года.
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Ида Галич с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что Леон растет копией своей мамы.
«Ну какая милота», «Зачем из мальчика делать девочку?», «Не пойму, написано: мальчик, а прическа как у девочки», «Носик к носику, ну что за прелесть», «На это можно смотреть бесконечно», «Как же он на вас похож», — стали писать подписчики.
Ида Галич с сыном. Фото: соцсети звезды