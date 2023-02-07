Волосы длиннее, чем у мамы: Ида Галич запечатлелась со своим подросшим сыном в его день рождения

Примечательно, что Ида облачилась в кожаную юбку и водолазку. Монохромный лук дополнили туфли со стразами. Именинник бегал вокруг мамы и обнимал ее. Мальчик заметно подрос. Наследнику знаменитости исполнилось три года.

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