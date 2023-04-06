Валя Карнавал в мини-юбке с разрезами засветила свои «сочные» формы: а трусиков не оказалось

Валя Карнавал давно стала знаменитой в России. Она снимает ролики для соцсетей, а также поет. Не раз ее приглашали на премии и фестивали. В 21 год она уже купается в роскоши. И хоть у блондинки появился жених, она не перестает носить смелые наряды и устраивать пикантные фотосессии.
На этот раз Валя похвасталась своими новыми снимками. Она облачилась в белую укороченную футболку в облипку. Блогерша подчеркнула свои округлые прелести. Также она надела мини-юбку из денима с разрезами по бокам. Певица оттянула юбку вниз, едва прикрыв сокровенное. Она продемонстрировала свои формы во всей красе.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многих Валя взбудоражила своим видом. Она отказалась от нижнего белья, чем вызвала оторопь у подписчиков. «Ох, какая», «А трусиков нет? Опасно», «Ну что за прелесть», «Дерзкая куколка», «Фигурка шикарная», «Ножки сочные», «Ну как тут не сглотнуть слюнки», — стали писать в Сети.