Валя Карнавал в мини-юбке с разрезами засветила свои «сочные» формы: а трусиков не оказалось

На этот раз Валя похвасталась своими новыми снимками. Она облачилась в белую укороченную футболку в облипку. Блогерша подчеркнула свои округлые прелести. Также она надела мини-юбку из денима с разрезами по бокам. Певица оттянула юбку вниз, едва прикрыв сокровенное. Она продемонстрировала свои формы во всей красе.

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