«Вот это срам! Прикройся!»: Валя Карнавал со спущенными джинсами выставила напоказ сокровенное

Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Блогерша засняла себя в провокационном виде.

Валя Карнавалуже давно строит карьеру певицы. А также она является известным блогером и набирает в России миллионы просмотров в соцсетях. Юная артистка успела пообщаться с Ларисой Долиной, выступить на фестивалях. При этом в соцсетях она часто демонстрирует свою фигуру. Звезда без стеснения носит откровенные наряды. 

На этот раз Валя сняла видео, на котором сначала предстала в облегающей футболке с декольте. Она обнажила округлую грудь, сверкнув ложбинкой. А потом блогерша решила сесть на диван, спустив джинсы до щиколоток. Она решила оголить свои бедра, покрасовавшись в трусах. 

«Прийти со школы и два часа сидеть в одежде, залипая в телефоне», – написала звезда. 

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К слову, в 21 год Карнавал уже учится в университете. Она признавалась, что на этом настояли родители. 

Смелое видео лишила дара речи многих поклонников звезды. Однако многие признались, что ролик им понравился. «Наглядно, как у всех», «Ну не стоило оголяться», «Какой пример вы подаете?», «Валя, скромность нужна вам», «Вот это срам! Прикройся!», «Джинсы вам и не нужны! Дома ходят в белье», — стали писать подписчики.

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