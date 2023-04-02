«Вот это срам! Прикройся!»: Валя Карнавал со спущенными джинсами выставила напоказ сокровенное

На этот раз Валя сняла видео, на котором сначала предстала в облегающей футболке с декольте. Она обнажила округлую грудь, сверкнув ложбинкой. А потом блогерша решила сесть на диван, спустив джинсы до щиколоток. Она решила оголить свои бедра, покрасовавшись в трусах.

«Прийти со школы и два часа сидеть в одежде, залипая в телефоне», – написала звезда.

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К слову, в 21 год Карнавал уже учится в университете. Она признавалась, что на этом настояли родители.