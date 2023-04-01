«Слюнки подберите»: Валя Карнавал в тугом топике и брюках сверкнула своими «сдобными» формами

Валя Карнавал активно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она выпустила несколько песен и даже выступала на «Новой волне». Блогерша также снимает ролики для соцсетей, которые становятся феноменально популярны. В 21 год она готовится к свадьбе, но это не мешает ей публиковать пикантные видео.
На этот раз Валя захотела показать кадры из своей жизни. Она облачилась в короткий топ и брюки с заниженной посадкой. Блондинка подняла камеру вверх, засветив свои округлые формы. Она похвасталась тонкой талией и упругим бюстом. Карнавал также решила оголить свой рельефный пресс перед подписчиками.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит юная звезда. Многие стали писать комплименты Вале, восхищаясь ее привлекательной внешностью. «Ну фигура просто идеальная», «Словно сбежала из аниме», «Ну надо же, как похудела», «Эти формы словно манят», «Как тут устоять», «Слюнки подберите», — прокомментировали пост подписчики.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды