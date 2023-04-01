«Слюнки подберите»: Валя Карнавал в тугом топике и брюках сверкнула своими «сдобными» формами

На этот раз Валя захотела показать кадры из своей жизни. Она облачилась в короткий топ и брюки с заниженной посадкой. Блондинка подняла камеру вверх, засветив свои округлые формы. Она похвасталась тонкой талией и упругим бюстом. Карнавал также решила оголить свой рельефный пресс перед подписчиками.

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