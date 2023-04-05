Папа – танцует, а сын – поет: Сергей Лазарев повеселился с детьми на роскошной яхте в Дубае

А недавно Сергей устроил себе отпуск. Он отпраздновал 40-летие, уехав в Дубай с детьми. Певец не жалеет денег. На этот раз он решил арендовать роскошную яхту и целый день катался с малышами. Артист не только загорал, купался, но и танцевал. Лазарев также заснял своего сына, которые не отставал от отца.

«Ближе к концу танца по движениям становится понятно, что мне 5-й десяток пошел», – признался он.

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