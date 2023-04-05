Папа – танцует, а сын – поет: Сергей Лазарев повеселился с детьми на роскошной яхте в Дубае

Сергей Лазарев не перестает восхищать публику. Он поет, танцует, играет в театре, а также регулярно ведет телевизионных проекты. Артист продолжает давать концерты, а вот свободное время он посвящает семье. У него растут сын Никита и дочка Анна. Старший наследник уже ходит в школу, а также занимается танцами в «Тодес».
А недавно Сергей устроил себе отпуск. Он отпраздновал 40-летие, уехав в Дубай с детьми. Певец не жалеет денег. На этот раз он решил арендовать роскошную яхту и целый день катался с малышами. Артист не только загорал, купался, но и танцевал. Лазарев также заснял своего сына, которые не отставал от отца.
«Ближе к концу танца по движениям становится понятно, что мне 5-й десяток пошел», – признался он.
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А потом Никита удивил отца. Он стал петь популярный хит Андрея Губина «Ночь». Мальчик, как оказалось, знал слова.
«А это просто ми-ми-ми! Я в шоке, откуда он знает эту песню наизусть! Клевые песни были у Андрея Губина! Может кавер замутить?» – написал Лазарев.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что сын артиста унаследовал его талант.