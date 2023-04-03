«Голливудская улыбка от Ани»: Лазарев поделился уморительным фото с подросшей дочкой

Сергей Лазарев уже давно стал популярным исполнителем. Он регулярно выступает на сцене и многие его считают одним из самых элегантных артистов. Сергей всегда оберегал личную жизнь от лишнего внимания. Но уже давно он стал папой. Суррогатная мать родила ему сына Никиту, а потом и дочку Анну. Теперь певец все свободное время посвящает наследникам.
На этот раз Лазарев уехал отдыхать в Дубай. Такой подарок себе артист сделал на 40-летием. Он отдыхает на курорте с детьми. Примечательно, что на этот раз певец запечатлелся вместе с дочкой. Он выложил уморительное фото. Сергей попросил малышку улыбнуться. Она сделала это так старательно, что сразил отца.
«Голливудская улыбка от Ани. Знакомьтесь, это моя дочка Анечка», – написал артист.
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Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Аня унаследовала артистичность от отца и его глаза. «Какая она очаровательная», «Ну актриса», «Сергей, это точно ваш ребенок», «Ну прям конфетка», «Невеста растет», — стали писать в Сети.