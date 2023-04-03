«Голливудская улыбка от Ани»: Лазарев поделился уморительным фото с подросшей дочкой

На этот раз Лазарев уехал отдыхать в Дубай. Такой подарок себе артист сделал на 40-летием. Он отдыхает на курорте с детьми. Примечательно, что на этот раз певец запечатлелся вместе с дочкой. Он выложил уморительное фото. Сергей попросил малышку улыбнуться. Она сделала это так старательно, что сразил отца.

«Голливудская улыбка от Ани. Знакомьтесь, это моя дочка Анечка», – написал артист.

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