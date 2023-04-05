Не водитель грузовика: внук Аллы Пугачевой показал, чем занимается в США

В 2022 году многие артисты покинули Россию. Уехала Алла Пугачева с семьей, а также ее старший внук Никита Пресняков. Однако певица теперь живет в Израиле, а вот сын Кристины Орбакайте решил отправиться в Лос-Анджелес. Там он поселился в просторной квартире, часто посещает вечеринки с женой Аленой Красновой.
Примечательно, что в России у Никиты есть рок-группа, но музыкантам пока приходится искать себе работу. Также он играл в театре. А вот в США внук Пугачевой решил реализовать знания, которые получил, когда учился в Нью-Йоркской киноакадемии. Теперь он снимает клипы для местных артистов.
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Однако накануне Пресняков отвез друзей на грузовичке, поэтому появились слухи, что он стал водителем. Сын Орбакайте посмеялся над домыслами общественности. Он показал, как трудится оператором в храме.
Поклонники заметили, что Никита прекрасно владеет английским языком. К слову, раньше он жил в США, когда учился в академии. Но переезжать туда артист не собирался. Однако теперь неизвестно, когда он приедет в Россию.