Не водитель грузовика: внук Аллы Пугачевой показал, чем занимается в США

Примечательно, что в России у Никиты есть рок-группа, но музыкантам пока приходится искать себе работу. Также он играл в театре. А вот в США внук Пугачевой решил реализовать знания, которые получил, когда учился в Нью-Йоркской киноакадемии. Теперь он снимает клипы для местных артистов.

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Однако накануне Пресняков отвез друзей на грузовичке, поэтому появились слухи, что он стал водителем. Сын Орбакайте посмеялся над домыслами общественности. Он показал, как трудится оператором в храме.