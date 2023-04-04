В молодежном стиле: Пугачева в трендовом платье миди и кедах козырнула изящными щилотками на променаде

Примечательно, что Максим Галкин* уже несколько месяцев находится на гастролях. Он лишь иногда приезжает в Тель-Авив, чтобы навестить родню. А в последнее время юморист часто публикует архивные фото. 4 апреля он выложил снимок, который был сделан в Юрмале несколько лет назад.

Пугачева тогда носила челочку и уже начала выпрямлять волосы. Певица отказалась от любимого черного цвета, надев платье-футболку длины миди. Наряд в нежно-розовом цвете дополнили белые кеды. Она сделала акцент на изящных щиколотках. Артистку за руку держала дочка Лиза. А вот сын Гарри сел на папины плечи.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».