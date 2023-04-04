В молодежном стиле: Пугачева в трендовом платье миди и кедах козырнула изящными щилотками на променаде

Алла Пугачева остается одной из самых известных персон в России. И это при том она уже давно не дает концерты. Певица сосредоточила свое внимание на семье. Она растит двойняшек Лизу и Гарри. Несмотря на свой зрелый возраст, артистка следит за внешностью и старается одеваться современно. Уже 8 месяцев звезда живет в Израиле.
Примечательно, что Максим Галкин* уже несколько месяцев находится на гастролях. Он лишь иногда приезжает в Тель-Авив, чтобы навестить родню. А в последнее время юморист часто публикует архивные фото. 4 апреля он выложил снимок, который был сделан в Юрмале несколько лет назад.
Пугачева тогда носила челочку и уже начала выпрямлять волосы. Певица отказалась от любимого черного цвета, надев платье-футболку длины миди. Наряд в нежно-розовом цвете дополнили белые кеды. Она сделала акцент на изящных щиколотках. Артистку за руку держала дочка Лиза. А вот сын Гарри сел на папины плечи.
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Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены не только семейным фото, но и тем, как выглядела Алла Борисовна. Многие отметили, что она не стареет. «Какой наряд у Аллы», «Тут ей словно 20 лет», «Как дети молодят душу», «Классно, Лиза в таком же прикиде», «Вот время было! Пугачева ножки показывала», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.